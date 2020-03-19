Псковичей просят повременить с возвратом билетов в кассу областной филармонии

17:02, 19 марта 2020, ПАИ

Псковичей просят повременить с возвратом билетов в кассу областной филармонии, отмечается на страничке учреждения в Instagram.

«В связи с появлением официальной информации о больных коронавирусом в Пскове, мы вам настоятельно рекомендуем не ходить в кассу БКЗ Филармонии. Мы обязательно вернём вам деньги раньше или позже! Вы ничего не потеряете, если оформите возврат через две недели или позже. Мы вам это гарантируем. Берегите себя, своё здоровье и здоровье окружающих!» - говорится в сообщении.

К комментариях к посту uубернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил руководство филармонии: «Спасибо за ответственный подход и заботу о людях!»

Ранее сообщалось, что Большой концертный зал филармонии, областной Театр кукол, а также Псковский театр драмы приостановили свою работу до 1 апреля. Это связано с мерами по профилактие распространения коронавируса.