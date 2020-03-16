Театр драмы и театр кукол приостанавливают работу до 1 апреля

11:41, 16 марта 2020, ПАИ

Псковский академический театр драмы, областной Театр кукол и Псковская областная филармония приостанавливают свою работу до 1 апреля в целях профилактики распространения коронавируса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Все спектакли и концерты Псковской областной филармонии, Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина и Псковского областного театра кукол до 1 апреля переносятся. Билеты можно обменять или сдать в кассы театров и филармонии. Даты проведения ранее объявленных концертов и спектаклей будут уточнены в ближайшее время», - уточнили в пресс-службе.

Обо всех изменениях ситуации псковичей будут информировать заблаговременно.

15 марта губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указ, согласно которому с 16 марта и до особого распоряжения запрещается проведение на территории региона массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий и мероприятий в видеоформате или без зрителей.

Гражданам Российской Федерации, проживающим и временно находящимся на территории Псковской области, рекомендуется воздержаться от поездок за пределы страны.

Студенты ПсковГУ переведены на дистанционное обучение. Школы региона ушли на досрочные весенние каникулы, после которых также будет решён вопрос о дистанционном обучении.

С полным текстом указа главы области можно ознакомиться здесь.