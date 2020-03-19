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Общество

Руководитель НИИ гриппа: Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит через 2-3 недели

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит через 2-3 недели, сообщил исполняющий обязанности директора НИИ гриппа Дмитрий Лиознов. Он настаивает, что пик распространения заболевания еще не пройдет, передает Фонтанка.ру.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил НИИ гриппа имени Смородинцева.

«В Санкт-Петербурге по сравнению с Москвой ситуация спокойная, - рассказал Александр Беглов, отметив, что город находится в полной готовности, с достаточным количеством запасов лекарств и больничных коек. В Петербурге к настоящему времени выявлены 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Губернатор Псковской области рассказал о первых подтверждённых случаях заражения коронавирусом 19 марта. Это семья, вернувшаяся из Испании. Во всех регионах страны был введен режим повышенной готовности из-за коронавируса.

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