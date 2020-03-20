Олег Мыслевич: Никто не должен оставаться равнодушным к голосованию по поправкам в Конституцию

11:51, 20 марта 2020, ПАИ

«Равнодушным к голосованию, конечно, никто не должен оставаться, потому что это основной закон, по которому нам жить не один-два года, а 30-40 лет. Это закон даже не для нас, по нему будут жить дети и внуки. Очень важно осознавать это взрослому населению», - прокомментировал в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации изменения в Конституцию РФ член регионального штаба ОНФ Олег Мыслевич.

По его словам, важно, чтобы каждый понимал эту ответственность, поскольку поправки в Конституцию РФ отразятся не только на жизни голосующего, но и на жизни других поколений.

Олег Мыслевич считает, что для Псковской области одним из важных пунктов является то, что в Конституции закрепляется уровень минимального размера оплаты труда, который не должен быть ниже прожиточного минимума. «Это немаловажный пункт для Псковской области», - заверил собеседник агентства.

«Псковская область достаточно богата историческими событиями. Поэтому важный момент в Конституции - сохранение исторической памяти, недопущение каких-то искажений фактов истории. Мы гордимся нашими предками, которые стояли на защите рубежей России и тысячу лет назад, и 70 лет назад», - сказал Олег Мыслевич.

Кроме того, он заявил, что полностью разделяет понятие семьи как союза мужчины и женщины и совершенно не принимает «те европейские ценности, которые «захватили» Европу».

«Достаточно большой объем информации для рядового гражданина, и нужно изучить огромный пакет поправок. Важно, чтобы СМИ, быть может, объединили по подгруппам все тезисно с тем, чтобы максимально каждый житель получил достоверную информацию об изменениях и потом бы принял решение о голосовании», - заключил Олег Мыслевич.