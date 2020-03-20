Девять заразившихся коронавирусом россиян выздоровели

12:49, 20 марта 2020, ПАИ

В России до девяти человек возросло количество выписанных из больниц пациентов, у которых ранее выявили новую коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает ТАСС.

«Девять человек выздоровели», - говорится в сообщении на специальном портале стопкоронавирус.рф, запущенном правительством для информирования о ситуации с коронавирусом в России.

При этом в это число не входят еще три человека, которых доставили в Россию с борта круизного лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка коронавируса. Они тоже выписаны из медучреждений.

По последним данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 199 случаев заражения. У большинства пациентов заболевание протекает в легкой форме.

По предварительной информации, в Псковской области у трех человек первые тесты показали положительную реакцию на коронавирус, сейчас данные перепроверяются в лаборатории. Псковский городской суд обязал пенсионерку, которая общалась с зараженными, принудительно госпитализировать в больницу.