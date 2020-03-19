В Пскове суд вынес решение о принудительной госпитализации пожилой женщины с признаками коронавируса

22:32, 19 марта 2020, ПАИ

Псковский городской суд удовлетворил исковые требования руководителя управления Роспотребнадзора по Псковской области и обязал в принудительном порядке поместить псковичку 1944 года рождения в Псковскую городскую больницу под медицинское наблюдение на срок, необходимый для получения двухкратного отрицательного анализа на коронавирусную инфекцию при отсутстви клинических проявлений болезни, но не более чем на 28 дней со дня помещения под медицинское наблюдение.

Копия решения суда имеется в редакции Псковского агентства информации.

В суде руководитель Роспотребнадзора по Псковской области сообщил, что 16 марта поступила информация о двух жителях Пскова, которые прибыли из страны неблагополучной по новой коронавирусной инфекции – Испании. Данных граждан изолировали от общества. В дальнейшем лабораторные исследования подтвердили, что у указанных лиц, а также их ребенка действительно имеется РНК коронавируса. Их поместили на лечение в инфекционное отделение Псковской городской больницы. Также было установлено, что они контактировали с гражданкой 1944 года рождения, которая для мужчины является мамой, а для женщины – свекровью. В этой связи главный санитарный врач Псковской области вынес постановление о её госпитализации. Однако она ни полиции, ни медикам дверь не открыла, а на телефонные звонки не отвечала.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области попросил суд удовлетворить требования, так как пенсионерка не только подвергает свои жизнь и здоровье опасности, но и других людей.

Представитель Псковской городской больницы и прокурор поддержали позицию главного санитарного врача региона. В итоге суд принял решение «в недобровольном порядке» поместить пенсионерку в лечебное учреждение под медицинское наблюдение на срок, который нужен для получения двухкратного отрицательного анализа, но не более чем на 28 дней.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что в регионе, по предварительной информации, у троих человек первые тесты показали положительную реакцию на коронавирус. Сейчас материалы отправлены в лабораторию для глубокого исследования.