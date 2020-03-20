Центризбирком допустил перенос голосования по поправкам в Конституцию России

13:43, 20 марта 2020, ПАИ

Центризбирком допустил перенос голосования по поправкам в Конституцию России, которое было назначено на 22 апреля. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании по подготовке к голосованию, сообщает RT.

По её словам, Центризбирком автоматически прекратит работу, если из-за коронавируса «соответствующие ведомства решат, что голосование 22 апреля может не состояться».

«Работаем до того момента, когда будет ясно: или действительно 22 апреля позволяет нам провести всё то, как мы задумали, или мы прерываем работу и переносим всё на тот период, когда будет принято», - отметила Элла Памфилова.

17 марта президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому общероссийское голосование по изменениям в Конституцию пройдет 22 апреля. На голосование будет вынесен единственный вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

По последним данным, в России зарегистрированы 199 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.