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Общество

Центризбирком допустил перенос голосования по поправкам в Конституцию России

Центризбирком допустил перенос голосования по поправкам в Конституцию России, которое было назначено на 22 апреля. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании по подготовке к голосованию, сообщает RT.

По её словам, Центризбирком автоматически прекратит работу, если из-за коронавируса «соответствующие ведомства решат, что голосование 22 апреля может не состояться».

«Работаем до того момента, когда будет ясно: или действительно 22 апреля позволяет нам провести всё то, как мы задумали, или мы прерываем работу и переносим всё на тот период, когда будет принято», - отметила Элла Памфилова.

17 марта президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому общероссийское голосование по изменениям в Конституцию пройдет 22 апреля. На голосование будет вынесен единственный вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

По последним данным, в России зарегистрированы 199 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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