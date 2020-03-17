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Общество

Владимир Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу, на общероссийское голосование будет вынесен вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». Указ вступил в силу со дня его официального опубликования.

Ранее Конституционный суд России признал закон о поправках к Конституции и порядок их принятия соответствующими основному закону.

Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию, Госдума поддержала его в трёх чтениях, затем поправки в Конституцию одобрил Совет Федерации, а после парламенты всех регионов России поддержали закон о внесении изменений в Конституцию.

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