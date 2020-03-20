У 283 человек выявлен коронавирус в Эстонии

14:25, 20 марта 2020, ПАИ

По состоянию на 20 марта, количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Эстонии увеличилось на 16, достигнув 283 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканский департамент здоровья.

Отмечается, что у большинства заразившихся – лёгкие симптомы заболевания, они находятся на домашнем лечении. В больницы помещены 10 человек. Начиная с 31 января 2020 года в Эстонии были проведены 2 тысячи 504 теста на COVID-19.

С 16 марта в связи с ситуацией с коронавирусом в Эстонии введено чрезвычайное положение. Оно будет действовать до 1 мая. В частности, в стране закрыты школы, музеи и кинотеатры, отменены концерты, представления и конференции.

По последним данным, в мире коронавирусной инфекцией заразились более 246 тысяч человек. Свыше 10 тысяч человек умерли, ещё 88,4 тысяч – вылечились. В России выявили 199 случаев заболевания коронавирусом.