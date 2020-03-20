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Общество

Ватикан предоставит индульгенции заразившимся коронавирусом

Ватикан предоставит специальные индульгенции верующим, заразившимся коронавирусной инфекцией. Соответствующий декрет издал один из трех трибуналов Святого престола - Апостольская пенитенциария, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

Согласно декрету, индульгенции – освобождений верующих от временного наказания за отпущенные в таинстве покаяния грехи – будут предоставлять верующим, страдающим от коронавируса, а также медикам, членам их семей и всем тем, кто любым образом, в том числе молитвой, заботятся о них. В декрете также указаны условия предоставления индульгенций данным категориям людей.

Кроме того, в документе напоминается, что Папа Римский Франциск в последнее время не раз выражал свою «отеческую близость» и призывал молиться за всех людей, заразившихся коронавирусом.

По последним данным, в мире коронавирусной инфекцией заразились более 246 тысяч человек. Свыше 10 тысяч человек умерли, ещё 88,4 тысяч – вылечились. В России выявили 199 случаев заболевания коронавирусом.

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