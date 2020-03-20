Ещё 54 человека заразились коронавирусом в России

17:24, 20 марта 2020, ПАИ

За сутки в России количество заразившихся коронавирусной инфекцией выросло со 199 до 253 человек, пишет газета «Известия» со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Согласно данным, из новых подтвержденных случаев 33 инфицированных находятся в Москве, 6 – в Якутии, по 4 – в Санкт-Петербурге и Самарской области, по два – в Кировской и Новосибирской областях, по одному – в Московской, Ульяновской и Тюменской областях.

Всего в мире коронавирусной инфекцией заразились более 246 тысяч человек. Свыше 10 тысяч человек умерли, ещё 88,4 тысяч – вылечились. 11 марта всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.