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Общество

Ещё 54 человека заразились коронавирусом в России

За сутки в России количество заразившихся коронавирусной инфекцией выросло со 199 до 253 человек, пишет газета «Известия» со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Согласно данным, из новых подтвержденных случаев 33 инфицированных находятся в Москве, 6 – в Якутии, по 4 – в Санкт-Петербурге и Самарской области, по два – в Кировской и Новосибирской областях, по одному – в Московской, Ульяновской и Тюменской областях.

Всего в мире коронавирусной инфекцией заразились более 246 тысяч человек. Свыше 10 тысяч человек умерли, ещё 88,4 тысяч – вылечились. 11 марта всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.

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