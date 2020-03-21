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Общество

Подсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса

Если ситуация с распространением нового коронавируса затянется, то около трех миллионов предпринимателей в России могут прекратить свою деятельность. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Торгово-промышленную палату (ТПП). 

«Мы оцениваем сейчас очень высокую цифру — около трех миллионов предпринимателей могут прекратить свою деятельность, если будут продолжаться такие сложные экономические процессы. Важно сейчас сохранить основную часть нашего бизнеса», - отметила вице-президент ТПП Елена Дыбова. 

По ее словам, большая часть малого и среднего бизнеса в России — арендаторы точек в торговых центрах и на рынках. Елена Дыбова подчеркнула, что у многих предпринимателей — кредиты по льготной программе, и из-за коронавируса есть существенный риск, что теперь они не смогут расплатиться с банками.

Всего в мире коронавирусной инфекцией заразились более 246 тысяч человек. Свыше 10 тысяч человек умерли, ещё 88,4 тысяч – вылечились. 11 марта всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.

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