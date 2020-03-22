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Общество

Авиакомпании вернули из стран со сложной эпидемиологической ситуацией почти 20 тысяч россиян

Почти 20 тысяч граждан России вернули за неделю авиакомпании из девяти стран с наиболее сложной эпидемиологической обстановкой в связи с распространением коронавируса COVID-19. Как пишет ТАСС, такие данные приводит Росавиация.

Всего в мире заразились коронавирусом 266 тысяч 73 человека. Из них скончались – 11 тысяч 184 человека. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса пандемией. 

21 марта в аэропорту Пскова Роспотребнадзор и комитет по здравоохранению Псковской области провели санитарный контроль пассажиров, прибывшими рейсом Москва — Псков.

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