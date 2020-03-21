Досмотр прибывающих самолетами из Москвы в Псков пассажиров (ВИДЕО)
21 марта в Пскове в аэропорту организован досмотр прибывающих самолетом из Москвы пассажиров, из-за принятых мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Псковской области.
В Псковской области введен режим повышенной готовности, опубликован указ губернатора о принятии мер по недопущению завоза и распространения COVID-19, которым устанавливается запрет на проведение массовых мероприятий до особого распоряжения. Ограничительные меры касаются сферы здравоохранения, образования, транспорта. Все государственные, муниципальные и частные образовательные организации Псковской области досрочно ушли на каникулы, их работа затем продолжится в дистанционном режиме.