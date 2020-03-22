В мире сохраняется рост заражений коронавирусом
266 тысяч 73 человека заразились коронавирусом нового типа COVID-19. Как пишет ТАСС, скончались – 11 тысяч 184 человека.
За сутки количество инфицированных увеличилось на 32 человека, а число случаев с летальным исходом на 1 тысячу 344.
Наибольшее число заболевших и умерших в Европе – 128 тысяч 541 и 6 тысяч случаев соответственно. В Западно-Тихоокеанском регионе зафиксировано 94 тысячи 37 заболевших и 3 тысячи 426 случаев с летальным исходом.
Данные указаны по состоянию на 20 марта согласно сообщению Всемирной организации здравоохранения.