Михаил Мишустин призвал пожилых россиян избегать людных мест

09:37, 23 марта 2020, ПАИ

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал пожилых жителей страны избегать людных мест в связи с распространением коронавируса нового типа COVID-19, пишет ТАСС.

Кроме этого, рекомендовал им оставаться по возможности дома и с вниманием относиться к своему здоровью.

По словам председателя правительства страны, количество случаев заражения коронавирусом в России за сутки выросло до 438. В Пскове подозревают коронавирус у 21 человека.

Во всех регионах России введен режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции.