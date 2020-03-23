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Общество

Диспансеризация в России приостановлена из-за коронавируса

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции временно приостановлена диспансеризация взрослого населения в стране. Такое решение приняло правительство, пишет ТАСС.

В постановлении сказано, что временные ограничения связаны с обеспечением охраны здоровья населения на территории страны.

В 2020 году диспансеризацию должны проходить юноши 1999, 2002 года рождения, люди среднего возраста 1960, 1963, 1966, 1969,1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996 годов рождения. Пожилые люди 1945, 1948, 1951, 1954, 1957 годов рождения, долгожители 1924 и 1927 годов рождения, а также люди старческого возраста 1930, 1933, 1936, 1939, 1942 годов рождения.

По данным на 23 марта, количество заразившихся коронавирусом в мире приближается к 300 тысячам. На помощь в борьбе с коронавирусом в Италию направили военные самолеты Ил-76 из Псковской области.

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