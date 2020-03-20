Названы пять хозяйств-лидеров по надоям молока в Псковской области

10:48, 23 марта 2020, ПАИ

Названы пять хозяйств-лидеров по надоям молока в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору.

По состоянию на 1 марта, ООО «Слактис» обеспечил валовый надой молока в размере 9907 тонн, на одну корову пришёлся 1981 кг молока. На втором месте с результатом в 447 тонн валового надоя и 1510 кг молока с одной фуражной коровы - ООО «ПсковАгроИнвест» (Псковский район). На третьей строчке - ООО «СП Линово» (Пыталовский район). Хозяйство выдало 245 тонн валового надоя, 1310 кг молока - с одной коровы.

Четвёртое место занимает КФХ Лопотова (Печорский район) - 781 тонна валового надоя молока, 1303 кг молока - с одной коровы. Пятёрку лидеров замыкает ОАО «Красное знамя» (Новоскольнический район). Здесь сумели показать результат в 881 тонну валового надоя молока, 1273 кг молока с одной коровы.