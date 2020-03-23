Елена Полонская призвала уделить внимание детям в условиях карантина

11:00, 23 марта 2020, ПАИ

Глава Пскова, региональный координатор проекта «Единой России» «Крепкая семья» Елена Полонская призвала уделить внимание детям в условиях карантина на фоне распространения коронавирусной инфекции, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«Нам, родителям, просто необходимо транслировать детям уверенность и позитив, ведь они копируют нас сейчас и в будущем, - отметила она. - Надеюсь, что наши добрые советы помогут достойно и с пользой прожить карантин. Ведь испытания при правильном к ним отношении делают нас сильнее!».

Елена Полонская обратила внимание на важность побороть панические настроения, а также рекомендовала соблюдать «цифровую гигиену и этику», беречь сознание детей и не забывать о правильном питании.

C 16 марта в Псковской области введен запрет на массовые мероприятия. Школы региона досрочно ушли на каникулы.