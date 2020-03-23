Автомобили с лекарствами и товарами первой необходимости обслуживают на границе вне очереди

16:14, 23 марта 2020, ПАИ

Вне очереди на границе обслуживают транпсортные средства с лекарствами и товарами первой необходимости на борту. Электронные декларации на эти категории товаров оформляются в приоритетном порядке, сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление сделал представитель Федеральной таможенной службы России.

Ранее для товаров первой необходимости на таможне запустили «Зеленый коридор» на месяц. ФАС России усилил контроль за ценами на социально значимые продукты.

Причиной для принятия таких мер послужило распространение коронавирусной инфекции в мире.