У переболевших коронавирусом вырабатывается иммунитет

10:13, 24 марта 2020, ПАИ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у переболевших коронавирусом нового типа вырабатывается иммунитет.

«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», - уточнила специалист в интервью программе «Познер» на Первом канале.

Анна Попова пояснила, что собственные исследования ведомства свидетельствуют о выработке в крови переболевших иммуноглобулина M и G, которые защищают организм от повторного заражения.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились 400 тысяч человек, зафиксировано более 14 тысяч смертельных исходов. В Псковской области заражены коронавирусом шесть человек. С подозрением на заболевание госпитализирован 21 человек.