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Общество

647 человек заразились коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах

647 человек заразились коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах - в Эстонии, Латвии, Белоруссии. Такие данные приводят медицинские службы трёх стран.  

В Эстонии по состоянию на утро 24 марта общее количество заболевших достигло 369 человек. В этой стране в связи со вспышкой коронавируса с 16 марта введено чрезвычайное положение, которое будет действовать до 1 мая.

В Латвии по состоянию на утро 24 марта количество инфицированных коронавирусом достигло 197 человек. В государстве введен режим ЧС. Все международные пассажирские перевозки в стране остановлены, массовые мероприятия запрещены, не работают школы и вузы.

В Белоруссии по состоянию на утро 24 марта количество инфицированных новым коронавирусом выросло до 81 человека.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заразились более 381,7 тысяч человек. Свыше 16,5 тысяч человек умерли, ещё 102,4 тысяч – вылечились. 11 марта всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. В России выявлены 438 случаев заражения коронавирусной инфекцией, смертей нет. В Псковской области официально нет заболевших коронавирусом, выявлены только семь предварительно положительных реакций.

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