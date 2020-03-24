Марина Гаращенко о ситуации с коронавирусом, студентах-добровольцах и работе горячей линии

16:43, 24 марта 2020, ПАИ

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в рамках прямого эфира ПАИ-live 24 марта ответила на самые распространенные вопросы о распространении коронавирусной инфекции. Псковское агентство информации предлагает своим читалеям полную расшифровку беседы.

Узнаем, какова ситуация в регионе на сегодняшний день, у скольких человек подозревают коронавирус, где они находятся сейчас, в каком состоянии те, кто был помещен в инфекционную больницу, какие ограничительные меры введены в больницах области, куда обратиться с вопросами о коронавирусной инфекции.

Марина Валерьевна, какова же ситуация на сегодняшний день?

- Ситуация штатная. Сегодня нами предприняты все необходимые меры по предотвращению развития коронавирусной инфекции в регионе. Губернатором издан указ по борьбе с коронавирусной инфекцией, по особому режиму работы всего региона, организаций, включая всю систему здравоохранения, также поправки в указ были внесены. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции переведен на круглосуточный режим работы.

Мы контролируем каждого гражданина, который приезжает в наш регион, мы ведем активную работу по выявлению таких граждан - в обязательном порядке, когда они возвращаются из-за рубежа, либо из других территорий, потому что на сегодняшний день эта инфекция охватила 157 стран. На официальном сайте федерального штаба можно отслеживать количество зараженных. По официальным данным, у нас заболевших - ноль. Официально подтвержденных нет. Все случаи, о которых мы говорим, это случаи предварительно положительной реакции, их на сегодняшний день 7.

Если говорить о количестве госпитализированных, то их 22 человека - все доставлены в нашу инфекционную больницу. Часть пациентов находятся в боксах, а часть в полубоксированных палатах. Мы должны предпринять все необходимые меры по защите граждан от коронавирусной инфекции.

Мы разработали план перепрофилирования коечного фонда, мы проведем его в Великолукской межрайонной больнице и в Псковской городской больнице, а также в Псковской межрайонной больнице. Сегодня мы будем организовать работу в том направлении, в каком рекомендуют директивные документы. В случае необходимости будем разворачивать еще больше.

Меры безопасности и подготовки очень важны для всех. Граждане должны заботиться о себе, вовремя сообщать, что прибыли из-за рубежа.

Мы работаем по новому постановлению главного государственного санитарного врача, это постановление №7, на основании которого система здравоохранения полностью принимает на себя тот информационный материал, который поступает от всех структур по прибытию граждан из-за рубежа. Мы обрабатываем эти списки, передаем в районные, межрайонные больницы, в том числе, и по территориально участковому принципу отрабатываем. Сначала мы обзваниваем. Есть определенный регламент. Либо сам гражданин звонит. Либо мы получаем директиву, что он прибыл из-за рубежа, и звонить предупредить о всех тех мерах, которые он должен соблюдать – соблюдать санэпидрежим, соблюдать карантинные мероприятия, стараться не покидать помещение, не посещать работу. Медицинские организации таким гражданам выдают больничные листы на 14-дневный срок после даты пересечения границы.

Анализ на коронавирус берется на 10 сутки

Мазок на исследование на коронавирус берется на 10-е сутки после пресечения границы. таковы новые правила. В случае развития заболевания, когда человек себя неважно чувствует, у него температура, кашель, насморк, особенно надо обращать внимание на людей старше 45 лет, старше 65 лет. Согласно указу губернатора, у нас есть ограничительные мероприятия по посещениям торговых центров и медицинские учреждения в том числе, потому что наши медицинские организации переведены на карантины. Мы просим отнестись с пониманием, не посещать больницы, общаться с пациентами только по телефону для того, чтобы инфекция не распространилась.

Мы уже обследовали 423 жителя Псковской области, которые в том числе находятся на карантине, некоторые уже с карантинных мероприятий ушли. Сегодня мы получили списки граждан, прибывших из-за рубежа. Мы относимся к этим людям, как к тем, кто мог иметь контакт с таким заболеванием. Эти списки обрабатываем, это большая нагрузка на нашу медицинскую сеть. Самый большой приток граждан – это город Псков и в районах тоже немало. Районы тоже списки прибывших получают, мы работаем совместно.

Сколько жителей Псковской области прибыли из-за рубежа?

- Было около 10 тысяч граждан, которые выезжали за пределы России, и они обрабатывались по списку. На сегодняшний день количество сократилось до 7 тысяч с небольшим жителей Псковской области, в основном это город Псков. Плюс те граждане, которые постоянно звонят, мы их записываем: фамилию, имя, отчество, контактные данные, страну, откуда прибыл. И передаем в медицинские организации 2 раза в день.

На региональном уровне организована единая база, в которой все это аккумулируется с сохранением персональных данных, никуда не выносится, передается напрямую в медицинскую организацию, утечки не будет. Этот вопрос периодически задают люди, интересуются.

Каково состояние изолированных людей?

- Состояние ближе к удовлетворительному, часть пациентов имеют пока предварительно положительные пробы – они находятся в классических боксах для инфекционных больных. Остальные пациенты, которые были в контакте, но реакция отрицательная, они все равно должны до 14-го дня находиться в стационаре под наблюдением, у них трижды будут браться эти пробы. В случае отрицательного результата, при условии полного выздоровления они будут выписаны.

На какой фронт работы будут привлекаться студенты-медики, где нужны их силы? Будут ли они контактировать с людьми, которые, возможно, заражены?

- Они не будут контактировать ни с пациентами, ни с больными. Мы не имеем право на такой раздел работы направлять наших выпускников, здесь должны работать только профессиональные врачи либо медсестра, специально обученная. Привлекаться будут только выпускники старших курсов двух медицинских колледжей, эти колледжи - наши подведомственные медицинские организации.

Мы планируем привлечь студентов для волонтёрской работы - работа с документацией, по звонкам. Помощь будущих медиков была бы большой поддержкой - позвонить, уточнить, предупредить, дать совет, подготовить медицинские документы, помочь провести выписку лекарственных препаратов, чтобы пациент не выходил из дома. Контакта ни с какими пациентами не будет. Будет оказана помощь медицинским работникам.

У нас идет перепрофилирование коечного фонда, перестановка организации системы здравоохранения в рамках первичной медикосанитарной помощи. Мы имеем постановление правительства о прекращении проведения диспансеризации взрослого и детского населения. Этот раздел работ прекращается в период развития коронавирусной инфекции до особо распоряжения. Все врачи будут задействованы в первичном направлении, инфекционисты само собой.

До 12 апреля пока так, а далее будем руководствоваться документами федерального штаба.

Обратная связь с населением: кто звонит и о чем спрашивает

Мы уже говорили о работе горячей линии по вопросам коронавируса. Ежедневно туда поступают десятки обращений. Куда они впоследствии направляются?

- Все обращения - разнонаправленные. На сегодня поступило 360 звонков, больше вопросов по здравоохранению. Есть вопросы, подведомственные другим комитетам, управлениям, ведомствам. Всю информацию мы передаем на обработку, либо операторы переключают. Есть дежурные, которые этот вопрос координируют.

Все, что касается медицинских вопросов, - разъяснения дают. У нас есть куратор в комитете - это мой заместитель, он курирует ребят, инструктирует. Если меняется нормативная база, мы проводим обучение, учим отвечать на те или иные вопросы. У ребят есть определенные речевые модули, организована компьютерная программа, в которой есть модули речевые и блоки по вопросам, которые могут помочь ответить. В базу вносят всех обратившихся. В основном звонят те, кто предупреждает о том, что прибыл из-за рубежа. Звонят круглосуточно, оставляют свои данные и ждут. Вопрос оперативности и коммуникации очень важен нам. Нам нужна студенческая поддержка волонтеров и по этим звонкам.

Если мы до этого передавали информацию в Роспотребнадзор для обработки и получали ттуда обработанную систематизированную информацию, которая ложилась в основу постановлений, то сегодня по-другому работа построена. Вышло новое постановление главного государственного санитарного врача, постановление № 7, где написано, что все вопросы по первичной отработке проводит система здравоохранения. Мы сразу получаем и начинаем работать, чтобы не упустить никого. Коллеги из всех ведомств помогают, передают всю информацию.

Какие вопросы в основном задают жители региона?

- В основном, люди задают вопросы о том, что делать, если приехал из-за рубежа. Мы говорим про карантин, вопросы касаются также непонимания, что делать, если соседи приехали из какой-то страны. Или кто-то к кому-то приходил, медики в специальном противочумном костюме – очки, респираторы, маски, перчатки, бахилы. Когда люди видят их, они пугаются и звонят нам, спрашивают, как быть.

Тревожиться не надо, потому что человек, который помещается на карантин дома, не опасен. Вирус не выйдет наружу. Даже первичные положительные тесты не являются показателем заражения, нужно делать еще тесты.

Основные вопросы часто задают по больничному листу. Положен ли больничный лист, если приехал из -за рубежа. Больничный лист выдается на 14 дней сразу с момента ухода на карантин. Беспокоиться не стоит.

Вопросы по контактам тоже есть - не все семья, допустим, выезжала, а несколько человек. Спрашиают: как изолироваться. Если мы госпитализируем пациента, то его семья помещается в обсервацию, у нас в области такой центр создан в санатории вблизи Горохового озера. Дальше будем смотреть. Возможно, будет открыто еще одно обсервационное отделение на юге области. Люди с предварительными или сомнительными положительными реакциями помещаются в Псковскую городскую больницу, в инфекционное отделение.

Еще раз хотелось бы проговорить для наших зрителей. По всем вопросам, касающимся коронавируса, псковичи могут обращаться на горячую линию 8 (800) 444-10-41 или по телефону (8112) 299-003. Оперативную и объективную информацию о развитии ситуации можно получать на сайте стопкоронавирус.псков.ру. Спасибо, Марина Валерьевна, за то, что нашли время для встречи с нами.