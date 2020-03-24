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Общество

Марина Гаращенко: Около 7 тысяч человек вернулись из зарубежных стран в Псковскую область

На сегодняшний день в Псковскую область из зарубежных стран вернулись около 7 тысяч человек. Об этом заявила председатель комитета по здравоохранению по Псковской области Марина Гаращенко в прямом эфире проекта ПАИ-live 24 марта.

По словам Марины Гаращенко, большинство вернувшихся — жители Пскова.  

Председатель комитета также отметила, что данные всех, кто обратился на горячую линию по вопросам коронавирусной инфекции фиксируются: адрес звонившего, контактные данные, Ф.И.О и страна, откуда он недаввно прибыл. При этом два раза в день списки передают в медицинские организации.  

Марина Гаращенко подчеркнула, что при сохранении персональных данных граждан, информация о них не передается третьим лицам. Никакой утечки нет, заверила гость эфира.

В Псковской области организована работа круглосуточного оперативного информационного центра.

По телефонам 8 (800) 444-10-41 и 299–003 любой обратившийся сможет получить ответы на наиболее актуальные вопросы, узнать оперативную информацию о ситуации с новой коронавирусной инфекцией.

Всю последнюю достоверную информацию об эпидемической ситуации в Псковской области можно узнать на информационном ресурсе стопкоронавирус.псков.рф, в официальной группе «Вконтакте» — «COVID-19. Псковская область».

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