Марина Гаращенко рассказала о популярных вопросах псковичей на горячей линии о коронавирусе

13:44, 24 марта 2020, ПАИ

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в рамках прямого эфира ПАИ-live 24 марта рассказала о наиболее часто задаваемых вопросах, поступающих от жителей региона на горячую линию о коронавирусе.

«Чаще всего звонят по вопросам: что делать, если прибыли из зарубежных стран, - рассказала Марина Гаращенко. – Люди не знают, что делать, как уйти на карантин».

Второй по популярности вопрос - про соседей, которые вернулись с отдыха из зарубежных стран.

«Людей еще пугает, если медики приходят к кому-то в противочумном костюме, они звонят нам, спрашивают, как быть», - добавила Марина Гаращенко.

Председатель комитета по здравоохранению напомнила местным жителям о том, что во время карантина человек находится дома и вирус не может выйти наружу. При этом, даже первичные положительные тесты не означают, что у человека коронавирус.

«Еще часто спрашивают, положен ли больничный лист, если приехал из-за рубежа, - рассказала Марина Гаращенко. – Он выдается на 14 дней с момента ухода на карантин».

На сегодняшний день в регионе практикуеется изоляция выезжавшего. Члены его семьи, которые с ним не выезжали, но контактировали, помещаются в обсервацию.

«У нас в области таких пациентов размещают в санатории вблизи Горохового озера», - добавила Марина Гаращенко, отметив, что в случае необходимости будет создано дополнительное обсервационное отделение на юге области.

По вопросам, касающимся коронавируса, псковичи могут обращаться на горячую линию 8 (800) 444-10-41 или по телефону (8112) 299-003.