360 обращений поступили в инфоцентр в Пскове по вопросам коронавируса

12:56, 24 марта 2020, ПАИ

В Пскове на «горячую линию» оперативного информационного центра поступило порядка 360 обращений граждан по вопросам, связанным с ситуацией с коронавирусной инфекцией (COVID-19). Центр был создан в рамках указа губернатора Псковской области Михаила Ведерникова для помощи и информирования населения. Об этом заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в прямом эфире проекта ПАИ-live 24 марта.

По словам Марины Гаращенко, обращения все разные, большинство вопросов касается здравоохранения, часть из них — вопросы коллег из других комитетов, управлений и ведомств.

«Если что-то меняется мы проводим обучение, учим отвечать на те или иные вопросы», - отметила председатель комитета, добавив, что с помощью специального программного обеспечения, специалисты вносят в базу всех обратившихся.

Кроме того, по словам Марины Гаращенко, на «горячую линию» круглосуточно поступают звонки прибывших из зарубежных стран граждан. «Нам нужна студенческая поддержка волонтеров по этим звонкам», - подчеркнула гость эфира.

Председатель регионального комитета по здравоохранению отметила, что сейчас на «горячую линию» идет очень большая нагрузка. По ее словам, если до этого центр передавал информацию в Роспотребнадзор, то сегодня работа выстроена по-другому: согласно новому постановлению, все вопросы идут по системе здравоохранения. При этом другие ведомства тоже активно подключаются к работе.

В Псковской области организована работа круглосуточного оперативного информационного центра.

По телефонам 8 (800) 444-10-41 и 299–003 любой обратившийся сможет получить ответы на наиболее актуальные вопросы, узнать оперативную информацию о ситуации с новой коронавирусной инфекцией.

Всю последнюю достоверную информацию об эпидемической ситуации в Псковской области можно узнать на информационном ресурсе стопкоронавирус.псков.рф, в официальной группе «Вконтакте» — «COVID-19. Псковская область».