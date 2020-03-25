Более трех тысяч тестов на коронавирус провели в армии России

09:30, 25 марта 2020, ПАИ

В армии России провели 3214 тестирований на коронавирус. Заболевших среди исследованных выявлено не было, передает ТАСС.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял о том, что в стране не зафиксировано случаев заболевания в армии. Тесты на вирус сделало также руководство минобороны и генерального штаба ВС РФ, у всех результат отрицательный. В 32 госпиталях развернуты специальные отделения, которые рассчитаны на 3591 место.

Для проведения дезинфекции участков местности было сформировано 1647 специальных расчетов, работают 9 оперативных групп по мониторингу обстановки. По данным, представленным военным ведомством, было развернуто 15 современных многофункциональных мобильных модульных комплексом для выявления коронавирусной инфекции и более 5500 стационарных контрольных пунктов термометрии.

На помощь в борьбе с коронавирусом в Италию отправили самолеты Ил-76 из Псковской области. Кроме того, по словам Сергея Шойгу, весенний призыв в армию из-за коронавируса переноситься не будет.