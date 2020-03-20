Сергей Шойгу: Весенний призыв в армию из-за коронавируса переноситься не будет

12:46, 20 марта 2020, ПАИ

В условиях распространения коронавируса весенний призыв в армию в России переноситься не будет. Он пройдет в установленные сроки с 1 апреля по 15 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра обороны России Сергея Шойгу.

«Отдельное внимание уделено предстоящему призыву граждан на военную службу, - рассказал Сергей Шойгу. – Он будет проходить в строгом соответствии с федеральным законом».

На данный момент не зарегистрировано ни одного случая заражения в вооруженных силах.

«Сегодня одна из ключевых тем мировой повестки – борьба с коронавирусной инфекцией, - добавил Сергей Шойгу. – В российском армии случаев заболевания не зарегистрировано».

В 32 военных госпиталях подготовили отделения для возможных случаев заражения коронавирусом.