В граничащих с Псковской областью странах растёт количество заболевших коронавирусом

15:45, 25 марта 2020, ПАИ

В сопредельных с Псковской областью странах увеличивается количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Такие данные следуют из карты распространения коронавируса в России и мире от компании «Яндекс».

Так, в Эстонии количество заболевших уже превысило четыре сотни (408), при этом выздоровели восемь граждан республики. В Латвии заражен коронавирусом 221 человек, выздоровел один.

В Белоруссии 86 инфицированных, выздоровели 29 человек. На сегодняшний день летальных случаев от коронавируса в Латвии, Эстонии и Белоруссии не зафиксировано.

На 25 марта в России количество заболевших составило 658 человек, в Пскове – четверо.