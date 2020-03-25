658 человек заразились коронавирусом в России

11:55, 25 марта 2020, ПАИ

Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в России за сутки увеличилось на 163 человека. Всего в стране зарегистрированы 658 случаев заражения новой инфекцией. Об этом на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет газета «Известия».

По её словам, случаи инфицирования зафиксированы в 55 регионах. «Выздоровело 29 человек. Под наблюдением в рамках самоизоляции находятся 112 тысяч человек», - добавила она.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заразились более 423 тысячи человек. Свыше 18,9 тысяч человек умерли, ещё 109,1 тысяч – вылечились. 11 марта всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.