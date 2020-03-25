Михаил Ведерников: Это не каникулы, а серьезные карантинные меры

17:37, 25 марта 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал решение президента о введении нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля. Об этом он рассказал в своей странице в Instagram.

«Постарайтесь провести эти дни дома – это не каникулы, а серьезные карантинные меры, к которым нужно относиться соответственно», – добавил Михаил Ведерников.

Кроме того, губернатор рассказал, что в регионе также вводятся дополнительные меры по противодействию распространению коронавируса.

«До 12 апреля приостанавливается деятельность всех ночных клубов, кинотеатров и кинозалов, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, спортивных клубов», - добавил губернатор, отметив, что запрещено курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и других заведениях.