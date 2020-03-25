683 жителя Италии скончались от коронавируса за сутки

21:48, 25 марта 2020, ПАИ

683 человека скончались в Италии за сутки от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа COVID-19, пишет ТАСС.

Количество жертв в стране – 7 тысяч 503. На 25 марта инфицированы 57 тысяч 521 человек. За последние сутки в Италии прирост составил 3 тысячи 491 новый случай. С момента начала пандемии заразились, включая жертв и вылечившихся, 74 тысячи 386 человек.

Всего в мире заразились коронавирусом более 400 тысяч человек, из них 658 – в России. 25 марта четыре случая заражения коронавирусной инфекцией подтвердили в Псковской области.