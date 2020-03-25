Более 400 тысяч человек в мире заразились коронавирусом

09:27, 25 марта 2020, ПАИ

403 тысячи 868 человек в мире заразились коронавирусом нового типа COVID-19, умерли – 18 тысяч 221 (4,51%), пишет ТАСС.

Отмечается, что скорость распространения коронавирусной инфекции нарастает, поскольку на преодоление отметки в 100 тысяч заразившихся ушло более двух месяцев (это произошло 6 марта) с момента начала вспышки в Китае в конце декабря прошлого года, то следующие 100 тысяч человек заразились менее чем за две недели - к 18 марта.

А 22 марта в мире насчитывалось более 300 тысяч инфицированных. Рубеж в 400 тысяч был преодолен уже через два дня.

В настоящий момент случаи заражения зафиксированы более чем в 150 странах.