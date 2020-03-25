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Пожар произошел в палатах Постникова в Пскове

Пожар произошел в палатах Постникова на улице Олега Кошевого в Пскове 25 марта около 22:00. Как стало известно Псковскому агентству информации, возгорание случилось в офисном помещении размером 3х3 метра в одноэтажном здании с мансардой.

Огонь повредил стену на площади 2 квадратных метра. Помещение офиса закопчено. Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Палаты Постникова в Пскове являются объектом культурного наследия федерального значения.

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