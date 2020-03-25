Пожар произошел в палатах Постникова в Пскове
Пожар произошел в палатах Постникова на улице Олега Кошевого в Пскове 25 марта около 22:00. Как стало известно Псковскому агентству информации, возгорание случилось в офисном помещении размером 3х3 метра в одноэтажном здании с мансардой.
Огонь повредил стену на площади 2 квадратных метра. Помещение офиса закопчено. Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
Палаты Постникова в Пскове являются объектом культурного наследия федерального значения.