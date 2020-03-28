Более 260 тысяч человек прошли тест на коронавирус в России

15:14, 28 марта 2020, ПАИ

Более 260 тысяч человек в России прошли тест на коронавирус нового типа COVID-19. Как пишет RT, об этом заявила глава оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, вице-премьер Татьяна Голикова 28 марта.

За последние сутки в России выявили 228 новых случаев коронавируса. Общее количество инфицированных составляет 1264, выздоровели 49 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число заболевших в мире превысило 512,5 тысяч, 23,5 тысяч скончались. 11 марта ВОЗ признала распространение нового типа коронавируса пандемией.