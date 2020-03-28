Россия закроет границу из-за коронавируса с 30 марта

17:25, 28 марта 2020, ПАИ

Россия ограничит движение через границу из-за распространения коронавирусной инфекции с 0:00 30 марта. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства страны.

Ограничение касается автомобильных, железнодорожных, пешеходных, речных и смешанных пунктов пропуска через границу, а также сухопутного участка российско-белорусской государственной границы.

Запрет не касается дипломатов и членов их семей, водителей грузовых в международных рейсах, экипажей речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, членов официальных делегаций, фельдъегерей и курьеров дипломатической связи, а также россиян, выезжающих из страны в связи со смертью близкого родственника, жителей Калининградской области и граждан России, постоянно проживающих на территориях Донецкой и Луганской народных республик.

В России выявили 228 новых случаев коронавируса. Общее количество инфицированных составляет 1264, выздоровели 49 человек.

Число заболевших в мире превысило 512,5 тысяч, 23,5 тысяч человек скончались. 11 марта ВОЗ признала распространение нового типа коронавируса пандемией.