Младенец с коронавирусом умер в США

08:48, 29 марта 2020, ПАИ

В США произошел первый случай смерти младенца от коронавируса. Ребенку не было и года, сообщает РИА Новости.

По данным департамента здравоохранения штата Иллинойс, ребенок умер в Чикаго. Глава департамента Нгози Эзике рассказала, что такой случай произошел впервые.

«Ведется расследование для установления причины смерти», - добавила Нгози Эзике. Согласно данным, пожилое поколение наиболее подвержено риску заразиться коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в связи с пандемией в России начали продавать автомобили в режиме онлайн. С 30 марта Россия закрывает свою границу из-за коронавируса.