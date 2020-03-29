Губернатор высказался о работе салонов связи, зоомагазинов и фитнес-клубов

15:15, 29 марта 2020, ПАИ

На заседании оперативного штаба 29 марта губернатор анонсировал новую редакцию указа, в которую внесли ряд изменений, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам главы региона, указ - руководство к действию, а не рекомендация. Отдельным пунктом губернатор выделил исполение карантинных мер в отношении салонов связи и зоомагазинов.

"Мы планировали их оставить открытыми для посетителей. Было много обращений. При этом мы видим, то салоны связи грубо игнорировали указ. Один из директоров сказал, что со мной все обговорил. Это не так. Другой сказал, что будут работать, пока не придет полиция", - рассказал Михаил Ведерников и отметил, что с таким отношением на корректную реализацию противокоронавирусных мер нельзя рассчитывать.

Глава региона рассказал, что просил 28 марта волонтеров, фотографировать открытые салоны связи, в которых продолжают пребывать школьники и студенты, которые выбирают себе новые чехлы и еще что-то. Там же находятся псковичи в возрасте 65+.

"Хочу, чтобы волонтеры в своей работе предусмотиели возможность оказания услуг пожилым людям по оплате услуг сотовой связи", - заметил Михаил Ведерников, а также сообщил, что все салоны связи будут закрыты до среды. Для выявления нарушений будут проводиться проверки, рейды. Если ситуация будет в норме, возможность работать или нет будет обсуждаться.

Губернатор поблагодарил сотрудников МВД за тщательный контроль выполнения карантинных мер.

Что касается зоомагазинов, то все хозяева зоомагазинов, по словам главы региона, предписания выполнили и закрылись, но потом начали власть просить открыть часть магазинов, поскольку не для всех животных можно найти корм в супермаркетах.

Михаил Ведерников пообещал в этой части внести изменения в указо карантинных мерах.

С понедельника до 5 апреля в регионе приостановят работу салонов красоты и фитнес-клубов.

Нанануне заседания оперативного штаба в Пскове прошли рейды по кальянным, барам и ресторанам.