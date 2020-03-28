Рейды по кальянным прошли в Пскове

22:49, 27 марта 2020, ПАИ

Две группы общественников и полицейских провели рейды по кальянным в Пскове вечером 27 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации. Согласно указу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, вступившего в силу 26 марта и направленного на борьбу с коронавирусом, запрещено курение кальянов в барах, ресторанах, кафе и других общественных местах. За нарушение физическим лицам грозит штрав в 40-50 тысяч рублей, а юрлицам - до миллиона.

В частности, проверке подвергли кальянные в таких заведениях, как Smoke King, Chicago, «Культурное пространство Дом 60а», Taboo, Васаби, Nata Inn, «Бахча-Сарай», «TIR-клуб» и Old School Bar, Bingo. Эти заведения оказались закрыты.

Бар-кальянная «Туман», кальянная в ресторане «Инжир» (ТРК «Акваполис») и кафе-бар «Шведская горка» оказались открытыми для посетителей. На момент проверки услуги по курению кальяна там не оказывались. Полицейские вручили представителям указанных заведений соответствующие уведомления.

"Нарушений, связанных с предоставлением услуг по курению кальянов, не выявлено нигде", - подчеркнул начальник центра исполнения административного законодательства УМВД России по городу Пскову Евгений Кулешов.

Руководитель Молодой гвардии Единой России Псковской области Василий Демидов отметил, что предприниматели исполняют указ главы региона. «Очень приятно, что предприниматели так отзывчиво относятся к данной ситуации по коронавирусу и стараются всячески способствовать нераспространению вируса в обществе. Мне понравилось, что многие предприятия разместили у себя таблички, тем самым призывают остальных к этой ответственности. Что для них здоровье граждан выше, чем кальяны», – подчеркнул он.

В рейде также участвовали председатель Псковского областного отделения Российского союза православных единоборцев Кирилл Колосов и инспектор отдела исполнения административного законодательства УМВД России по городу Пскову Денис Песков.