ФОТОФАКТ: Бар, ресторан и кафе проверили полицейские в Пскове

17:19, 28 марта 2020, ПАИ

Old School Bar, ресторан «Филей» и кафе «Вкус и цвет» в Пскове проверили общественники и сотрудники полиции 28 марта с целью контроля за исполнением указа губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который приостанавливает деятельность кафе, баров и магазинов с 28 марта по 5 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





Указанные заведения были закрыты для приема посетителей и работали исключительно на доставку и самовывоз. Причиной проверки стала жалоба на работу Old School Bar прошедшей ночью. Представители правоохранительных органов пояснили, что бар не нарушил указ.

27 марта в Пскове прошли рейды по кальянным. Сотрудники полиции и общественники проверили свыше десяти заведений.