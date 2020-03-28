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Общество

ФОТОФАКТ: Бар, ресторан и кафе проверили полицейские в Пскове

Фото ПАИ

Old School Bar, ресторан «Филей» и кафе «Вкус и цвет» в Пскове проверили общественники и сотрудники полиции 28 марта с целью контроля за исполнением указа губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который приостанавливает деятельность кафе, баров и магазинов с 28 марта по 5 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

  • Проверка Old School Bar в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Проверка Old School Bar в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Проверка Old School Bar в Пскове
    Фото: ПАИ

Указанные заведения были закрыты для приема посетителей и работали исключительно на доставку и самовывоз. Причиной проверки стала жалоба на работу Old School Bar прошедшей ночью. Представители правоохранительных органов пояснили, что бар не нарушил указ.

27 марта в Пскове прошли рейды по кальянным. Сотрудники полиции и общественники проверили свыше десяти заведений.

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