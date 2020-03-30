В Совфеде не выявили ни одного случая заражения коронавирусом

13:35, 30 марта 2020, ПАИ

В Совете Федерации по итогам тестирования на коронавирус не было выявлено ни одного положительного результата. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.

Также сообщается, что сейчас здания Совфеда закрыты для посетителей, не участвующих в парламентском процессе, доступ сотрудников СМИ также ограничен.

Премьер-министр Михаил Мишустин

По состоянию на 30 марта в Псковской области уже восемь человек заражены коронавирусом. О трёх новых случаях стало известно несколько часов назад. Девятый пациент с подобным диагнозом скончался в городской больнице.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заразились более 723,3 тысяч человек. Почти 34 тысячи человек умерли, ещё 151,8 тысяч – вылечились. 11 марта всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.