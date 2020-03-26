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Открытие Олимпийский игр в Токио состоится 23 июля 2021 года

Проведение открытия Олимпийский игр в Токио намечено на 23 июля 2021 года. Япония договорилась с международным олимпийским комитетом об открытии игр, сообщает РИА Новости.

Ранее шли разговоры о возможном переносе летних игр на 2022 год из-за пандемии коронавируса. Однако позже стали говорить о проведении Олимпийских игр летом 2021 года.

3 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области за сутки. С 31 марта в Пскове «Центр СПИД» начнет проводить тесты на коронавирус.

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