С 31 марта «Центр СПИД» в Пскове приступит к тестированию на коронавирус

13:23, 30 марта 2020, ПАИ

С 31 марта Центр-СПИД в Пскове приступит к тестированию на коронавирус. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИД Псковской области Ирина Сивачёва.

«Псковский Центр гигиены и эпидемиологии передал нам 300 тестов, и с завтрашнего дня мы приступаем к этой работе», - уточнила Ирина Сивачёва.

Однако «прийти с улицы» и сдать тест будет невозможно. «Обращения граждан не принмаются, всё будет работать по старой схеме: пробы забирает и доставляет нам поликлиника. Понятно, что многие хотели бы сделать тест в индивидуальном порядке, но пока такой возможности нет», - добавила главврач.

Ранее сообщалось, что, по состоянию на 30 марта, в Псковской области уже восемь человек заражены коронавирусом. О трёх новых случаях стало известно несколько часов назад. Девятый пациент с подобным диагнозом скончался в городской больнице.