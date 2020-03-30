Путин поручил полпредам обеспечить выполнение поручений по борьбе с коронавирусом

16:52, 30 марта 2020, ПАИ

30 марта в ходе совещания президент России Владимир Путин поручил своим полномочным представителям в федеральных округах обеспечить выполнение поручений, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Президент напомнил, что часть принимаемых мер напрямую затрагивает сферу ответственности региональных властей. «Прошу вас как полномочных представителей президента в субъектах Федерации обеспечить их реализацию на местах», - обратился Владимир Путин к полпредам.

Глава государства подчеркнул, что это в полной мере касается и выполнения решений координационного совета при правительстве РФ, и рабочей группы Госсовета по противодействию коронавирусной инфекции.

«Сегодня делается всё, чтобы угроза не затронула большого количества людей. Но подготовка должна быть проведена во всех регионах и с учётом всех просчитанных вариантов развития ситуации на основе опыта других стран, - также отметил Владимир Путин. - Нужно принимать все необходимые в данной ситуации меры. Даже если они людям, не посвящённым в проблему, кажутся для России сегодня несколько избыточными. Как говорится, бережёного Бог бережёт».

По состоянию на 30 марта, в России диагностированы 1 тысяча 836 случаев заболевания коронавирусом, из них 302 – за последние сутки. 11 пациентов скончались. В Псковской области коронавирусной инфекцией заразились уже 8 человек, еще 1 скончался.