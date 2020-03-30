Дополнительный резерв лекарств для лечения коронавируса создадут в России

17:27, 30 марта 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин поручил создать дополнительный резерв лекарств, которые используются в борьбе с коронавирусной инфекцией. Такое поручение глава государства дал 30 марта в ходе совещания с полномочными представителями в федеральных округах.

«По всем препаратам, которые используются сейчас для борьбы с коронавирусом и его осложнениями, должен быть создан дополнительный резерв», - поручил президент полпредам.

Кроме того, на совещании Владимир Путин поручил привлечь студентов и практикантов медицинских вузов к борьбе с инфекцией.

В Псковской области как минимум 40 студентов-медиков добровольно помогают старшим коллегам в противодействии коронавирусу. По состоянию на 30 марта, в Псковской области 8 человек заразились коронавирусом, один – погиб. Всего в России выявлены 1 тысяча 836 случаев заболевания коронавирусом, 12 человек умерли.