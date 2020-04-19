Генпрокуратура России охарактеризовала типичного преступника среди несовершеннолетних

17:04, 19 апреля 2020, ПАИ

Преступления среди несовершеннолетних в России чаще всего совершают парни-подростки в возрасте от 16 до 17 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

По статистике, каждый год несовершеннолетними или с их участием совершается более 40 тысяч преступлений. Около двух третей несовершеннолетних, которые совершили преступления в прошлом году, это подростки 16-17 лет, ещё одна треть, или 36,3%, это 14-15-летние подростки.

При этом около половины несовершеннолетних, осужденных в 2019 году за преступления, воспитывались в семье с одним родителем, почти десятая часть подростков воспитывалась вне семьи (9,6%).

В 2019 году в России увеличилось на 6,9% число особо тяжких преступлений и на 3,4% количество тяжких преступлений, совершенных лицами, не достигшими 18-летнего возраста, что указывает на серьезные недостатки в борьбе с преступностью, отмечается в сообщении. Большинство же несовершеннолетних совершают преступления против собственности - 83,1%, 7,6% - против жизни и здоровья, 4,4% - преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.