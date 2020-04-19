Мировые звезды шоу-бизнеса провели 8-часовой концерт в поддержку врачей

21:12, 19 апреля 2020, ПАИ

Звезды мирового шоу-бизнеса сыграли концерт в поддержку врачей, которые борются с эпидемией коронавируса. Как сообщает Интерфакс, концерт организовали певица Леди Гага и общественная организация Global Citizen.

Звезды пели и общались со зрителями из своих домов. На концерте выступили такие звезды, как Пол Маккартни, Энни Леннокс, Билли Айлиш, Элтон Джон, The Rolling Stones, Андреа Бочелли, Дженнифер Лопес и многие другие. Концерт шел восемь часов без перерыва.

Концерт вела сама Леди Гага. Ей помогали известные телеведущие: Джимми Фэллон, Джимми Киммел и Стивен Кольбер.

В США заболели коронавирусом более 700 тысяч человек. За последние сутки в России 6060 человек заразились коронавирусом.