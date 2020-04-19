В США заболели коронавирусом более 700 тысяч человек

19:50, 19 апреля 2020, ПАИ

В США количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 700 282. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Университет Джонса Хопкинса.

Умерло 36,8 тысячи американцев. Выздоровели и были выписаны из больниц 58,6 тысячи человек, пишет РИА Новости. По числу заболевших и умерших от коронавируса США лидируют в мире.

За последние сутки в России 6060 человек заразились коронавирусом. Дмитрий Песков предполагает, что Россия выйдет на плато по коронавирусу на следующей неделе.