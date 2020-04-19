За сутки больше ста человек заразились коронавирусом в Санкт-Петербурге

13:09, 19 апреля 2020, ПАИ

За последние сутки в России 6060 человек заразились коронавирусом, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Новые больные добавились в 78 регионах: 3570 — в Москве, 709 — в Московской области, 129 — в Нижегородской области, 114 — в Санкт-Петербурге. Погибли 48 человек. Общее число зараженных коронавирусом в нашей стране - 42 853 человека.

Всего в России от коронавируса скончался 361 человек, 3291 вылечился.

В Псковской области, по данным на 19 апреля, 52 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Новые заболевшие выявлены в Новоржевском районе – один человек, ещё четыре – в Великих Луках.