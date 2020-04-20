Индекс самоизоляции резко упал в Пскове

09:52, 20 апреля 2020, ПАИ

Индекс самоизоляции резко упал в Пскове. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», по состоянию на 9:00 20 апреля индекс составил 2,3. Показания от 0 до 2,9 балла означают, что «на улице очень много людей». Самоизоляция псковичей на 7:00 составляла 4,1 балла.

В пасхальные выходные, 18 и 19 апреля, средний индекс самоизоляции показывал более высокие значения – 3,5 и 3,8. Однако показания от 3–3,9 балла означают, что «на улице много людей».

В пятницу, 17 апреля, индекс самоизоляции в Пскове упал ниже показателей Москвы и Санкт-Петербурга.

По состоянию на 20 апреля в Псковской области коронавирус подтвержден у 58 пациентов.